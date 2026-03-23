В Луховицах ограничили движение на Белоомутской переправе из-за паводка

Движение транспорта ограничили на переправе в поселке Белоомут округа Луховицы из-за весеннего подъема уровня воды в Оке. Для пассажиров организовали понтонную переправу, а автомобилистам предложили альтернативный маршрут, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Ограничения ввели в связи с весенними паводками и повышением уровня воды в реке Оке. Переправа пассажиров осуществляется понтоном вместимостью 12 человек, его расписание синхронизировано с графиком движения автобусов.

С левого берега со стороны поселка Белоомут курсируют маршруты № 4 «АТП – Белоомут в/ч» и № 39 «Белоомут – Ловцы – Гидроузел». С правого берега работают маршруты № 26 «Луховицы – Белоомут» и № 53 «Белоомут – Коломна (а/в Коломна)». Для перевозки легковых автомобилей жители могут воспользоваться Дединовской переправой в одноименном селе.

В ведомстве отметили, что ранее движение также временно ограничили на наплавном мосту в Озерах и на Митяевском мосту в Коломне. Движение восстановят после снижения уровня воды. Актуальную информацию о ситуации на дорогах можно получить в официальном канале ведомства: https://max.ru/mtdi_mo.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что юго-восточные округа региона, в частности Луховицы, оказались подвержены подтоплениям, властям необходимо усилить работу по устранению соответствующих проблем.