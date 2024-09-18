В Луховицах дополнительно отремонтируют 4 дороги в 2024 году

По городскому округу Луховицы в программу ремонта муниципальных дорог вошли еще 4 объекта. Они будут приведены в порядок по государственной программе Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Это дополнительные объемы, так как программа уже была реализована, по ней с мая в округе отремонтировали 12 дорог муниципального значения. Но при проведении аукциона по выбору подрядчика удалось сэкономить, так что оставшиеся деньги решили в итоге тоже потратить на ремонт.

«При поддержке министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области запустили дополнительный аукцион. До конца недели подрядчик приступит к работе еще по четырем дорогам», — сказал заместитель главы городского округа Луховицы Андрей Королев.

В дополнительную программу ремонта, на которую муниципалитет получает субсидию вошли:

город Луховицы, часть дороги по улице Полевой (540 метров);

город Луховицы, проезд от улицы Пушкина до Троицкой церкви (240 метров);

город Луховицы, улица Пушкина, участок от дома 510 до дома 525 (365 метров);

поселок Газопроводск, улица вторая Садовая (280 метров).

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.