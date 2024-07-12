В Лотошине продолжается ремонт дорог по нацпроекту БКД

В Лотошине в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» продолжаются ремонтные работы на региональной дороге «Тверь –Лотошино — Шаховская — Уваровка». Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Дорожники ведут работы по замене больше 13 км старого полотна на участке от остановки «Поворот на Немки» по направлению к деревне Хилово.

«После ремонта жителям нескольких малых населенных пунктов будет комфортно подъезжать к домам, памятнику воинам 30 армии генерала Лелюшенко Танк Т-34-85 и мемориалу памяти Лотошинских партизан, а также к объектам социальной инфраструктуры в Лотошине и Твери», — пояснили в ведомстве.

Для комфортного передвижения более 5,5 тысяч автомобилистов, укладка нового покрытия выполняется с использованием смеси А16Вн, которая обеспечит высокий уровень износоустойчивости и продлит межремонтные сроки. В дальнейшем специалисты укрепят обочины и нанесут разметку.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации «выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — написал Воробьев.