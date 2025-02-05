В Лосино-Петровском проведут капремонт дорог с устройством ливневой канализации

В городском округе Лосино-Петровский в 2025 году запланированы работы по капитальному ремонту дорог с устройством ливневой канализации, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области выделено финансирование на проведение данных видов работ на Больничном проезде, по улице Ленина и в поселке Биокомбината около дома № 16.

Кроме того, в оперативном управлении «Мосавтодора» находятся региональные автомобильные дороги по улицам Нагорная и Первомайская, на которых также планируется устройство ливневых канализаций и локальных очистных сооружений. В настоящий момент по данным адресам ведутся проектно-изыскательские работы силами подрядной организации.

«Устройство ливневой канализации поможет решить многолетнюю проблему скопления воды на проезжей части», — сказал глава г. о. Лосино-Петровский Сергей Джеглав.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.