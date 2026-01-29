сегодня в 17:19

В Лосино-Петровском округе убирают снег и ремонтируют дорожную инфраструктуру

Дорожные службы Лосино-Петровского округа продолжают круглосуточную уборку снега и ремонт объектов инфраструктуры на региональных дорогах, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Специалисты Мосавтодора круглосуточно очищают от снега региональные дороги, остановочные пункты и тротуары в Лосино-Петровском округе.

Дорожные службы привели в нормативное состояние пешеходный мост на Набережной улице в поселке Свердловский. В городе Лосино-Петровский были очищены пешеходные зоны на улицах Первомайской и Кирова, удалены вандальные надписи с дорожного знака на улице Ленина, установлен новый знак на улице Чехова, а также отремонтирован светофор на улице 7-го Ноября.

Для повышения безопасности движения специалисты отремонтировали крышку канализационного люка в деревне Осеево на Центральной улице и починили светофор в поселке Свердловский на Монинском шоссе.

Кроме того, работы по уборке снега и ремонту инфраструктуры продолжаются на региональной дорожной сети в Долгопрудном, Королеве, Лобне, Мытищах, Пушкинском, Сергиево-Посадском округах, Фрязине и Щелкове.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.