В Лосино-Петровском идет капитальный ремонт дорог

сегодня в 14:51

Работы ведутся сразу по трем адресам:

г. Лосино-Петровский, от дома № 2 на улице Горького до дома № 21 на улице Ленина;

г. Лосино-Петровский, Больничный проезд;

пгт. Биокомбината, вдоль дома № 16.

Общая протяженность благоустроенных участков составит 1 458 метров.

В рамках проекта также выполняется укладка ливневых канализационных сетей. Внедрение современной системы позволит эффективно отводить дождевые и талые воды, что исключит возможность подтоплений данных территорий.

Так, на улице Ленина подрядная организация уже завершила прокладку трубопровода на участке, прилегающем к поликлинике. Только за сегодняшний день специалисты уложили 400 тонн нового асфальта.

Парковочные карманы будут покрыты двухслойным асфальтобетоном общей толщиной 12 сантиметров, а проезжая часть — 10 сантиметров. Одновременно приступили к работам на следующем отрезке возле Никольского парка.

Также ведется обустройство новой дороги на Березовой улице в Свердловском протяженностью 438 метров. Сейчас специалисты готовят основание для нее и укладывают щебень. Все работы планируется завершить к декабрю.

Ранее была выполнена третья волна текущего ремонта дорог.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.