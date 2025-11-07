В Лобне завершили укладку асфальта на Северном подъезде к городу

В Лобне завершили основные работы на строящемся Северном подъезде к городу. По основному ходу дороги завершили укладку асфальта и начали устройство шумозащитных экранов, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Сейчас завершаются работы по устройству очистных сооружений и ограждений пешеходной части. В ближайшее время строители приступят к нанесению разметки и установке дорожных знаков. Открыть рабочее движение здесь планируем до конца года», — пояснил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Дорога длиной 550 метров обеспечит дополнительный съезд с Северного обхода на внутреннюю улично-дорожную сеть Лобни, в частности к СНТ «Лесная полянка», СНТ «Птичка», ЖК «Восточный», а также проезд к зоне отдыха «Парк Киово» и ул. Киово.

В соответствии с проектом, участок строительства определен от съезда с путепровода через ж/д в составе Северного обхода Лобни до ул. Лесной в СНТ «Лесная полянка». На новом участке дороги построят две полосы движения и пешеходные зоны.

В Лобне также ведется реконструкция 1,5 километрового участка на ул. Гагарина. Это также позволит вывести транзит из города. Грузоперевозки будут осуществляться через Северный обход без возможности заезда на ул. Батарейную и Букинское шоссе, что улучшит транспортную ситуацию на внутренней улично-дорожной сети Лобни. Завершить работы здесь также планируется до конца 2025 года.

Вся актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья в наших официальных каналах в Telegram и MAX.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.