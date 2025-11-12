В Лобне завершили остекление нового надземного пешеходного перехода

Строительство нового надземного пешеходного перехода на Кольцевой улице выходит на финишную прямую. Фасадные работы уже завершены, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Специалисты выполнили остекление обоих павильонов и пролетного строения. В работе использовали многослойные каленые стекла толщиной 3,6 мм с внутренней пленкой. По словам специалистов, они отличаются высокой прочностью и антивандальными свойствами, что гарантирует долговечность и безопасность конструкции.

Общая площадь остекления составила порядка трех тысяч квадратных метров. Монтаж занял около двух месяцев. Элементы остекления устанавливали на высоте до 16 метров. Бригада из десяти человек вручную поднимала и устанавливала каждое стекло, используя леса, возведенные на всю высоту сооружения.

Параллельно с остеклением рабочие красят металлические элементы строения.

Запуск нового надземного перехода повысит безопасность и комфорт пешеходов при пересечении железнодорожных путей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.