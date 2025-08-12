В Лобне завершили монтаж пролета надземного пешеходного перехода

В Лобне полностью завершен монтаж пролетной части нового надземного пешеходного перехода через железнодорожные пути Савеловского направления. Конструкцию установили в проектное положение — это один из ключевых и самых технологически сложных этапов строительства, после которого объект начинает приобретать свой окончательный вид. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Строители завершили монтаж пролетного строения в полном объеме, общая масса металлоконструкций составила 146 тонн. В настоящее время ведутся работы по устройству пешеходной части, а также внутренняя отделка пролетного строения», – рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Завершить работы и открыть движение по пешеходному переходу планируется в 3 квартале 2025 года. Новый переход соединит улицы Полевую и Кольцевую, обеспечив удобную и безопасную пешеходную связь между жилыми кварталами города. Он позволит жителям комфортно и безопасно пересекать железную дорогу, а также упростит доступ к социальным объектам. Кроме того, сооружение повысит безопасность и бесперебойность движения поездов на линии МЦД-1 «Одинцово — Лобня».

Конструкция перехода включает пролетную часть и башни со сходами, оборудованными для маломобильных граждан. Переход оснастят антивандальным остеклением и внутренним освещением. Также предусмотрено благоустройство прилегающей территории со стороны улицы Полевой, что создаст комфортную зону для передвижения пешеходов.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», - сказал Воробьев.