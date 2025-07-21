В Лобне завершили монтаж первого пролета перехода через ж/д пути

В городском округе Лобня ведется строительство нового пешеходного перехода через железнодорожные пути в районе улицы Кольцевая. Минувшей ночью специалисты установили на объекте пролетное строение со стороны микрорайона Южный. Работы проводились в полуторачасовое технологическое окно при строгом соблюдении графика и требований безопасности, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Работу проинспектировала глава муниципалитета Анна Кротова.

«Жители микрорайона Восточный давно ждали возведения объекта, который обеспечит безопасный переход через железную дорогу и доступ к социальным объектам. И уже в этом году они начнут им пользоваться», – отметила Анна Владимировна в своем телеграм-канале.

В ближайшее время строители приступят к монтажу конструкции со стороны микрорайона Восточный.

Новый переход создаст безопасное сообщение между улицами Полевая и Кольцевая, значительно улучшив транспортную инфраструктуру района. Завершение работ запланировано на третий квартал 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Делитесь новостями и предлагайте темы в специальном чат-боте РИАМО.