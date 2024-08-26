В Лобне завершается строительство дороги к новой школе

Глава городского округа Лобня Анна Кротова оценила ход строительства дороги к лицею «Авиатика» и пообщалась со строителями. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«На всем протяжении дороги будет уложен нижний слой асфальта. Затем специалисты начнут установку дорожных знаков. Эту работу, как и нанесение разметки, будут выполнять отдельные бригады. Параллельно будет идти строительство и обустройство дорожного полотна», — рассказала Анна Кротова.

Новая школа откроется в Лобне 2 сентября. Она примет 2 200 учеников. Рядом с лицеем будет автобусная остановка специального созданного автобусного маршрута № 17. Также к лицею будут заезжать автобусы № 2, 4 и 9.

Помимо общеобразовательных классов в школе будет несколько профилей обучения — аэрокосмический, авиастроительный, Курчатовский и гуманитарный.

Партнерами лицея станут МФТИ, МАИ, университет «Дубна», «Исследовательский центр имени М. В. Келдыша», а также Технопарк Физтех-лицея».

Ранее губернатор Московской область Андрей Воробьев сообщил, что пешеходные переходы и парковки у школ должны быть обустроены — это имеет большое значение. Дорога до школы должна быть безопасной для детей.

«Кроме качества образования и безопасности, еще один важный момент <…> — это все, что касается пешеходных переходов и парковок. У нас ряд школ, в частности, и в Лобне, и в Жуковском, и в ряде других муниципалитетов должен иметь хорошую доступность», — сказал Воробьев.