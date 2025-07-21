В Лобне заработали платные парковки

сегодня в 14:17

С сегодняшнего дня в городском округе Лобня начали работать платные парковки. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На дублере улицы Ленина платные парковочные места появились только с одной стороны дороги — там, где расположены здание администрации, МФЦ и торговые объекты. Противоположная сторона осталась бесплатной.

На улице Некрасова платная парковочная зона организована вдоль Центрального парка.

В воскресенье и государственные праздники, а также в период с 20:00 до 8:00 с понедельника по субботу — парковки останутся бесплатными.

Введение платной системы позволит упорядочить парковочное пространство, решить проблему хаотичной парковки и обеспечить доступность парковочных мест для жителей и посетителей округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развитие Московского транспортного узла оказывает позитивное влияние на экономику и логистику Московского региона.

«Все федеральные проекты, которые реализуются, очень помогают. Например, развитие Московского транспортного узла: ЦКАД, М-11, М-12, переезды, которых построено порядка 30, вылетные магистрали. Все это очень важно для экономики и логистики», — сказал губернатор.

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