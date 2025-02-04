В Лобне запустили новый автобусный маршрут

В Лобне начал работать новый автобусный маршрут между двумя станциями МЦД — № 321к. Новая схема позволит пассажирам доезжать из Химок в Лобню всего за 30 минут, а также обеспечит комфортный проезд для работников аэропорта Шереметьево. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Первый рейс от станции МЦД Лобня отправляется в 05:50, последний —уходит с той же точки в 22:30.

На маршруте действуют льготы по социальным картам жителей Подмосковья. Оплатить проезд можно «Стрелкой», «Тройкой» и банковскими картами.

В Лобне уделяется большое внимание развитию общественного транспорта: обновляются автобусы, повышается эффективность расписания движения, вводятся новые маршруты. Так, в конце прошлого года подвижной состав был полностью заменен на маршруте № 33К — на рейсы вышли шесть комфортабельных автобусов малого класса, пять новых машин вышло в этом году на маршрут № 24К.

В ближайшее время в городе также запустят новый автобусный маршрут № 18. Движение по нему начнется 15 февраля.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации «выделенок» и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — сказал Воробьев.