В Лобне укладывают асфальт на путепроводе через Рогачевское и Краснополянское шоссе

На строящейся транспортной развязке на Рогачевском шоссе дорожники приступили к укладке асфальта на путепроводе через Рогачевское и Краснополянское шоссе. Работы ведутся в рамках строительства Северного обхода Лобни и в целях реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Параллельно продолжается укладка асфальта на участке реконструкции Рогачевского шоссе, завершается реконструкция участка Краснополянского шоссе, также проводится обустройство пешеходной зоны, освещения и переустройство инженерных коммуникаций», — уточнили в Минтрансе Подмосковья.

Кроме того, начались работы по строительству продолжения Северного обхода — подъезда к ул. Гагарина. Протяженность нового двухполосного участка дороги составит 1,5 км. Сейчас строители проводят переустройство газопровода. Строительство подъезда поможет вывести потоки грузового транспорта из города. Грузоперевозки будут осуществляться через Северный обход без возможности заезда на ул. Батарейную и Букинское шоссе, что улучшит транспортную ситуацию на внутренней улично-дорожной сети Лобни.

Все основные работы по строительству Северного обхода Лобни планируется завершить до конца года. Новая развязка обеспечит дополнительную связь западных и южных микрорайонов Лобни с Дмитровским шоссе, перераспределит транспортные потоки внутри города, что поможет разгрузить Краснополянское шоссе, улучшить выезд на Рогачевское шоссе, а время выезда из Лобни сократится еще на 10 минут.

В декабре 2022 года было завершено строительство первого этапа Северного обхода Лобни — от Дмитровского шоссе до автодороги «Хлебниково — Рогачево — Луговая», включая путепровод через ж/д Савеловского направления. Время въезда/выезда из города сократилось с 1,5 часов до 20 минут. В октябре 2023 года было открыто движение по транспортной развязке на Дмитровском шоссе, которая обеспечила прямой выезд на Северный обход Лобни с Дмитровского шоссе и съезд с Северного обхода на Дмитровское шоссе в сторону области. За счет перераспределения транспортных потоков улучшилась дорожная ситуация на Дмитровском шоссе, что позволяет водителям дополнительно экономить до 15 минут.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.