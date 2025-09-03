В Лобне проверили дорожные объекты

Первый заместитель министра транспорта Московской области Алексей Кучеров и глава городского округа Лобня Анна Кротова провели совместный выезд на стратегически важные дорожные объекты. Особое внимание уделили новым автодорогам, которые значительно разгрузят существующую инфраструктуру и повысят комфорт передвижения для жителей. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Так, первый этап работ по обустройству Северного подъезда — участка вдоль железной дороги, ведущего к микрорайону Восточный — будет завершен к ноябрю 2024 года. Далее здесь начнется строительство подъездной дороги к жилым домам.

Также проинспектировали продолжение Северного обхода – подъезд к улице Гагарина. Эта полуторакилометровая дорога позволит разгрузить улицу Батарейную и Букинское шоссе. Полное завершение работ и ввод объекта в эксплуатацию намечены на конец ноября.

Особое внимание — соблюдению графиков и проектной документации, а также качеству используемых материалов и технологий и нормам безопасности на стройплощадках.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог. В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.