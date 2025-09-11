В Лобне продолжается реконструкция ул Гагарина

сегодня в 16:59

В городском округе Лобня продолжается реконструкция ул. Гагарина. Работы ведутся на протяжении более 600 метров, а строительная готовность объекта составляет порядка 15%, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Завершен монтаж дождеприемных колодцев, уложены трубы для ливневой канализации, выполнены ключевые этапы по устройству сетей газоснабжения и электроснабжения, а также проложена часть водопровода. Завершить работы на участке планируется до конца 2025 года», — рассказали в министерстве.

Сейчас ведутся работы по разработке грунта и монтажу труб газоснабжения, обратной засыпке траншей электросетей, а также углублению траншей для водопроводных коммуникаций.

Протяженность нового двухполосного участка дороги составит 1,5 км. Строительство подъезда поможет вывести потоки грузового транспорта из города. Грузоперевозки будут осуществляться через Северный обход без возможности заезда на ул. Батарейную и Букинское шоссе, что улучшит транспортную ситуацию на внутренней улично-дорожной сети Лобни.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что транспорт и дороги являются важной темой для Подмосковья.