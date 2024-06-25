В Лобне приступили к строительству моста на станции МЦД

В городском округе Лобня запланирована реконструкция конкорса на станции МЦД, ее должно провести ООО «РЖД». На период подготовки к масштабным работам компания приступила к ремонту существующего моста, сообщает администрация округа.

Завершить работы железнодорожники планируют в конце августа.

Сейчас в городе проходят следующие виды работ: монтаж канализационных насосных станций для новой школы на 2 200 мест; распил и уборка деревьев на Букинском шоссе 20/3, Советской, 1 и в Лесопарке; ежедневная уборка мусора.

К выполненным за последние сутки работам относятся: очистка камер гашения напора канализаций на улице Шадунца и в микрорайоне Депо; установка скамеек на Лобненском бульваре;

покраска детской площадки у храма по адресу Катюшки, 62а; ремонт детской площадки на Чайковского, 1; покос территории на Ленина, 23; ремонт указатель в Лесопарке.

Кроме того, с мая по июнь в Лобне вели масштабные работы по подключению коммуникаций. На данный момент в центральном парке подключены все объекты.

Ранее к централизованным водоснабжению и канализации были также подключены стадион «Труд», парки «Река Времени», «Москвич» и «Киово».

Новый водопровод проложили и на улице Заводской. Всего 400 метров. Работы длились около трех недель. Старый водопровод не справлялся с нагрузкой. Гарантийный срок обновленной системы — 50 лет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.