В Лобне приступили к реконструкции участка Краснополянского шоссе

«Сейчас строители приступили к реконструкции участка Краснополянского шоссе на примыкании к Рогачевскому шоссе, здесь выполняется устройство щебеночного основания. Затем, в конце мая текущего года, планируется приступить к реконструкции участка Рогачевского шоссе. Параллельно продолжается строительство локальных очистных сооружений и устройство шумозащитных экранов», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

Новая развязка обеспечит дополнительную связь западных и южных микрорайонов Лобни с Дмитровским шоссе, перераспределит транспортные потоки внутри города, что поможет разгрузить Краснополянское шоссе, улучшить выезд на Рогачевское шоссе, а время выезда из Лобни сократится еще на 10 минут.

Дополнительно для улучшения транспортной ситуации внутри Лобни и вывода грузового транспорта из города будет построено продолжение Северного обхода — подъезд к ул. Гагарина. Завершить основные работы по строительству развязки и подъезда планируется до конца 2024 г.

В декабре 2022 г. было завершено строительство первого этапа Северного обхода Лобни протяженностью порядка 5 км. Теперь проезд автотранспорта по новому участку — от Дмитровского шоссе до автодороги «Хлебниково — Рогачево — Луговая», включая путепровод через ж/д Савеловского направления — осуществляется по 6 полосам (по 3 в каждую сторону). Время въезда/выезда из города сократилось с 1,5 часов до 20 минут.

В октябре 2023 г. было открыто движение по транспортной развязке на Дмитровском шоссе. Новая развязка обеспечила прямой выезд на Северный обход Лобни с Дмитровского шоссе и съезд с Северного обхода на Дмитровское шоссе в сторону области. За счет перераспределения транспортных потоков улучшилась дорожная ситуация на Дмитровском шоссе, что позволяет водителям дополнительно экономить до 15 минут.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.