В Лобне приступили к асфальтированию Северного подъезда к городу

В Лобне продолжается строительство первого этапа Северного подъезда к городу. На основном ходе дороги завершено устройство земляного полотна и дорожной одежды, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Строительная готовность объекта составляет 38%. Сейчас дорожники приступили к устройству асфальтобетонного покрытия и монтажу бортового камня. Параллельно идет обустройство тротуаров, готовность которых достигла 50%. Открыть рабочее движение по дороге планируется к концу 2025 года», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

В настоящий момент выполнена планировка основания под шумозащитные экраны, устройство пароизоляции и армокаркаса ростверка, и уплотнение щебеночного слоя до проектных отметок.

Дорога длиной 550 метров обеспечит дополнительный съезд с Северного обхода на внутреннюю улично-дорожную сеть Лобни, в частности к СНТ «Лесная полянка», СНТ «Птичка», ЖК «Восточный», а также проезд к зоне отдыха «Парк Киово» и ул. Киово.

В соответствии с проектом, участок строительства определен от съезда с путепровода через ж/д в составе Северного обхода Лобни до ул. Лесной в СНТ «Лесная полянка». На новом участке дороги построят две полосы движения и пешеходные зоны.

В Лобне также ведется реконструкция 1,5 километрового участка на ул. Гагарина. Это также позволит вывести транзит из города. Грузоперевозки будут осуществляться через Северный обход без возможности заезда на ул. Батарейную и Букинское шоссе, что улучшит транспортную ситуацию на внутренней улично-дорожной сети Лобни. Завершить работы здесь также планируется до конца 2025 года.

Вся актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья в наших официальных каналах в Telegram и MAX: https://t.me/dorogitransport и https://max.ru/mtdi_mo.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.