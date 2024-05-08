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В подмосковной Лобне планируют построить автомобильную дорогу А-104 «Москва-Дмитров-Дубна» — Рогачевское шоссе. Работы осуществляются в рамках государственной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» и финансируются за счет средств бюджета Московской области, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

«Объявлен конкурс в электронной форме на «Строительство автомобильной дороги А-104 «Москва-Дмитров- Дубна» — Рогачевское шоссе» (Северный обход г. Лобни). Переустройство газопровода», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Строительство автомобильной дороги А-104 «Москва-Дмитров- Дубна» — Рогачевское шоссе» (Северный обход г. Лобни). Переустройство газопровода».

В рамках выполнения работ в 2025 году планируется проложить газопровод протяженностью 4 222,0 метров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.