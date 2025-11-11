В Лобне оборудовали 7 проекционных пешеходных переходов

В городском округе Лобня в рамках работ по повышению безопасности дорожного движения оборудовано семь проекционных пешеходных переходов. Четыре объекта расположены на дорогах местного значения возле Центрального парка и школ №2, №3 и №8, еще три — на региональных трассах: Букинском шоссе, улицах Аэропортовской и Краснополянской. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Современная проекционная система освещает проезжую часть, создавая световое изображение пешеходной «зебры» и дополнительно подсвечивая зону перехода. Это позволяет водителям заранее заметить пешеходов в условиях недостаточной видимости — в темное время суток, во время дождя или тумана.

Новые объекты стали частью комплексной программы по улучшению дорожной инфраструктуры и снижению аварийности в городе.

Всем участникам дорожного движения необходимо соблюдать правила и проявлять взаимную вежливость на дорогах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.