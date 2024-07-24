В Лобне начались подготовительные работы по возведению железнодорожного перехода

В городском округе Лобня подготовлен проект железнодорожного перехода в районе улицы Кольцевая. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

По словам главы муниципалитета Анны Кротовой, разрешение на строительство получено, место переноса КП и голубятни, расположенных в зоне будущего перехода, также определены.

«Сегодня уже начали подготовительные работы по обустройству пешеходного перехода через ж/д, штаб собран и рабочий автокран грузоподъемностью 50 тонн на месте. Продолжаем работать, буду докладывать», — сказала Анна Владимировна.

Согласно разработанному стандарту, переход в Лобне будет крытым, ширина коридора — не менее 4 м. Объект также будет оснащен грузовым лифтом.

Завершить строительство перехода планируется в 2024 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.