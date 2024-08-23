В Лобне начали устройство свайного основания под опоры перехода через ж/д

В Лобне приступили к устройству свайного основания под опоры строящегося пешеходного перехода через железную дорогу Савеловского направления МЖД в районе ул. Кольцевой. В настоящее время проводится устройство буронабивных свай. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Новый пешеходный переход соединит улицы Полевую и Кольцевую, обеспечит локальную пешеходную связь внутригородских территорий жилых кварталов в Лобне, а также комфортный и безопасный переход через железную дорогу и доступ к социальным объектам. Кроме того, новый переход поможет обеспечить бесперебойное и безопасное движение поездов на МЦД-1 «Одинцово-Лобня».

Искусственное сооружение будет включать в себя пролетное строение, башни-сходы, оборудованные с учетом доступа маломобильных групп граждан. Также предусмотрено антивандальное остекление, внутреннее освещение и обустройство пешеходной зоны со стороны ул. Полевой.

Работы планируется завершить в IV квартале 2025 года.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.