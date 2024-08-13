В Лобне начали укладывать асфальт на участке реконструкции Рогачевского шоссе

В рамках реализации заключительного этапа Северного обхода Лобни продолжается строительство транспортной развязки на Рогачевском шоссе в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Здесь приступили к укладке асфальтового покрытия на участке реконструкции Рогачевского шоссе, который будет расширен от 4 до 6 полос движения, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Также в рамках реконструкции будет обустроена пешеходная зона, линия наружного освещения, установлены шумозащитные экраны. Параллельно завершается реконструкция участка Краснополянского шоссе, где проезжая часть расширена до 4 полос движения, проводится обустройство пешеходной зоны, линии наружного освещения, проводится переустройство инженерных коммуникаций. Общая протяженность развязки на Рогачевском шоссе составит 1,4 км.

Новая развязка обеспечит дополнительную связь западных и южных микрорайонов Лобни с Дмитровским шоссе, перераспределит транспортные потоки внутри города, что поможет разгрузить Краснополянское шоссе, улучшить выезд на Рогачевское шоссе, а время выезда из Лобни сократится еще на 10 минут. Завершить основные работы по строительству развязки планируется до конца 2024 года.

Дополнительно для улучшения транспортной ситуации внутри Лобни и вывода грузового транспорта из города будет построено продолжение Северного обхода — подъезд к ул. Гагарина, к строительству которого планируется приступить до конца текущего года. Также планируется строительство участка дороги в сторону микрорайона Восточный, одновременно будет вестись переустройство газопровода.

В декабре 2022 года было завершено строительство первого этапа Северного обхода Лобни — от Дмитровского шоссе до автодороги «Хлебниково — Рогачево — Луговая», включая путепровод через ж/д Савеловского направления. Время въезда/выезда из города сократилось с 1,5 часов до 20 минут.

В октябре 2023 года было открыто движение по транспортной развязке на Дмитровском шоссе, которая обеспечила прямой выезд на Северный обход Лобни с Дмитровского шоссе и съезд с Северного обхода на Дмитровское шоссе в сторону области. За счет перераспределения транспортных потоков улучшилась дорожная ситуация на Дмитровском шоссе, что позволяет водителям дополнительно экономить до 15 минут.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что власти региона видят запрос от жителей новых микрорайонов на обеспечение транспортной доступности.

Он также назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона.