В Лобне начали реконструкцию участка Рогачевского шоссе

В рамках реализации заключительного этапа Северного обхода Лобни продолжается строительство транспортной развязки на Рогачевском шоссе. Сейчас строители приступили к реконструкции участка Рогачевского шоссе. Работы ведутся по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«В настоящее время строители приступили к реконструкции участка Рогачевского шоссе, который будет расширен до 6 полос движения. Здесь проводится устройство насыпи земляного полотна, геотекстиля и щебеночного основания. Также завершается реконструкция участка Краснополянского шоссе. Общая строительная готовность развязки на Рогачевском шоссе составляет 75%. Завершить основные работы по строительству развязки планируется до конца 2024 года», — рассказал заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Новая развязка обеспечит дополнительную связь западных и южных микрорайонов Лобни с Дмитровским шоссе, перераспределит транспортные потоки внутри города, что поможет разгрузить Краснополянское шоссе, улучшить выезд на Рогачевское шоссе, а время выезда из Лобни сократится еще на 10 минут. Завершить основные работы по строительству развязки планируется до конца 2024 г.

Дополнительно для улучшения транспортной ситуации внутри Лобни и вывода грузового транспорта из города будет построено продолжение Северного обхода — подъезд к ул. Гагарина, к строительству которого планируется приступить до конца текущего года. Также планируется строительство участка дороги в сторону микрорайона Восточный, одновременно будет вестись переустройство газопровода.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.