В Лобне еще две дороги включили в программу ремонта дорог на этот год

В городском округе Лобня расширили программу ремонта муниципальных дорог, запланированную на этот год. Изначально в нее были внесены пять участков, на четырех работы уже завершены. Теперь в список добавили еще два участка. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На сегодняшний день капитально отремонтировали дорожное полотно на улицах: Юбилейная, Победы, Рабочая и Можайского.

«Завершим ремонт и на многострадальной ул. Чехова. Изначально подрядчик неправильно сделал уклон (за что был оштрафован). Сейчас проблема решена прокладкой ливневки, пришлось немного снять асфальт. Если лаборатория подтвердит качество асфальта, то скоро здесь закончим», — отметила глава муниципалитета Анна Кротова.

В дальнейшем в Лобне обновят дорожное покрытие на ул. Ленина (дублер) и ул. Некрасова (от пересечения с ул. Ленина до пересечения с ул. Промышленная). Работы на участках уже начаты. Завершить их планируют до середины октября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.