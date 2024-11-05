В Лобне до конца года приступят к проектированию «Северного подъезда»

В Лобне до конца текущего года начнут проектирование 1 этапа дороги «Северный подъезд к г. Лобня», который пройдет вдоль железной дороги от обхода в сторону микрорайона Восточный. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«В настоящее время проводятся конкурсные процедуры по выбору подрядчика на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Завершить проектирование планируется в 1 квартале 2025 года, а строительно-монтажные работы — в 1 квартале 2026 года», — уточнили в ведомстве.

Участок строительства определен от съезда с путепровода через железную дорогу в составе Северного обхода Лобни до ул. Лесной в СНТ «Лесная полянка». Протяженность новой двухполосной автодороги составит порядка 500 метров. Окончательные параметры будут определены в процессе проектирования.

Строительство новой дороги позволит обеспечить дополнительный съезд с Северного обхода на внутреннюю улично-дорожную сеть города Лобни, в частности к ЖК «Восточный», СНТ «Лесная полянка», СНТ «Птичка», а также проезд к зоне отдыха «Парк Киово» и ул. Киово.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.