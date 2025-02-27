В Люберцах завершили монтаж металлоконструкций на переходе в Малаховке

В Люберцах продолжается строительство нового разноуровневого пешеходного перехода через железнодорожные пути, который расположен между станциями Малаховка и Красково. Новый переход соединит между собой Новый проспект и 1-ую Первомайскую улицу. Строители завершили монтаж боковых секций пролета, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Уже выполнен монтаж центральной и боковых секций пролета со стороны Нового проспекта и ул. 1-й Первомайской. В ближайшее время строители приступят к монтажу металлоконструкций башен-сходов. Открыть движение по пешеходному переходу планируется во 2 квартале текущего года», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Надземный переход будет соответствовать региональному стандарту. Конструкцией предусмотрено полное остекление, лестничные сходы и адаптация для маломобильных групп населения. Ширина пролетного строения составит 4 метра.

Новый подземный переход обеспечит безопасный и комфортный переход через железную дорогу для более 10 тысяч жителей близлежащих районов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.