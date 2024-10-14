В Люберцах запустят новый автобусный маршрут от станции МЦД до метро

В городском округе Люберцы с 15 октября начнет работать новый автобусный маршрут общественного транспорта № 194к между станцией МЦД «Люберцы» и ТЦ «Глобус», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Запуск нового маршрута позволит обеспечить комфортный проезд жителей до станции метро «Котельники» и МЦД «Люберцы», торгового центра и других социально-значимых объектов.

По новой схеме движения будут следовать девять автобусов (три среднего класса и шесть малого). Интервал движения составит от 10 до15 минут. Первый рейс будет отправляться от станции МЦД «Люберцы» в 06:30. Последний рейс от ТЦ «Глобус» в сторону станции — в 21:35.

На маршруте действуют льготы по социальным картам жителей Подмосковья. Оплатить проезд можно по банковским и транспортным картам «Тройка» и «Стрелка».

Обслуживать маршрут будет ООО «Люберецкая транспортная компания».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — сказал Воробьев.