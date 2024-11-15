В Люберцах заделали 16 проломов заборов, ведущих к опасным тропам через ж/д пути

За неделю сотрудники администрации городского округа Люберцы выявили и устранили 16 проломов, ведущих к опасным тропам через железнодорожные пути, восстановили 35 кв. метров ограждений, сообщает пресс-служба администрации округа.

«За неделю сотрудниками администрации выявлено и восстановлено 35 квадратных метров ограждений вдоль железной дороги. Устранено 16 проломов в ограждениях, несанкционированные тропы ликвидированы. Специалисты ликвидировали пролом ограждения на станциях МЦД Малаховка, и перегоне Красково — Малаховка», — отметил глава муниципалитета Владимир Волков.

Он добавил, что также на прошлой неделе в рамках профилактики травматизма на железной дороге провели 18 профилактических бесед с потенциальными нарушителями, а также 21 проверку, в ходе которых привлекли к административной ответственности двух нарушителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.