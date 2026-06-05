В Люберцах выявили семь нарушений во время рейда на автобусах

Рейд по проверке общественного транспорта прошел в городском округе Люберцы. Инспекторы выявили семь нарушений на маршрутах № 23к и № 30к, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В проверке участвовали сотрудники администрации муниципалитета и представители ГКУ МО «Административно-пассажирская инспекция». Специалисты осмотрели четыре транспортных средства, работающих на маршрутах № 23к и № 30к.

Особое внимание уделили соблюдению правил оплаты проезда пассажирами, финансовой дисциплине водителей и наличию обязательных документов. Инспекторы проверили разрешения на перевозку, путевые листы и отметки о прохождении предрейсового медицинского осмотра.

По итогам рейда к ответственности привлекли пятерых пассажиров за безбилетный проезд и двух водителей за нарушение линейно-финансовой дисциплины. В администрации отметили, что подобные проверки в Люберцах продолжат проводить на регулярной основе.

В Подмосковье очень важно не допустить роста жалоб от жителей на работу общественного транспорта, он должен работать четко и слаженно, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Зимой, как известно, холодно, а летом, как мы видим, была достаточно высокая температура. Когда-то важны печки, когда-то кондиционеры. <…> Очень важно не допустить роста жалоб», — отметил Воробьев.