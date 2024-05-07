В Люберцах временно изменят схемы движения автобусных маршрутов на 9 Мая

В подмосковных Люберцах 9 мая в честь празднования 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне с 12:00 до 14:00 будет перекрыто движение транспорта по ул. Власова. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

В связи с этим будут изменены схемы движения нескольких автобусных маршрутов: № 2 «ст. Люберцы — 115-й кв. — ст. Люберцы»; № 2к «ст. Люберцы — 115-й кв. — ст. Люберцы»; № 431 «Люберцы (ул. 8 Марта) — м. Котельники» и № 1121 «г. Москва (ст. м. Люблино) — д. Мотяково».

Так, во время перекрытия автобусы, следующие по маршрутам № 2 и 2к, будут осуществлять движение по улице Смирновская с последующим выездом на улицу Кирова. Маршрут № 431 будет следовать по улице Смирновская, а маршрут № 1121 в обратном направлении будет следовать по улицам Шоссейная, Комсомольская, далее на улицы Кирова и Смирновская.

Пассажиров просят заранее планировать свои поездки.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.