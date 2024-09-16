В Люберцах восстановят путепровод над автодорогой М-5 «Урал»

В городском округе Люберцы восстановят путепровода над автодорогой М-5 «Урал» на 0,741 км Лыткаринского шоссе, он сократит время в пути на 15–20 минут, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«На совещании с министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области было подтверждено, что ранее демонтированный путепровод над автомобильной дорогой М-5 «Урал» на Лыткаринском шоссе будет восстановлен. В рамках 2 этапа реконструкции головного участка автодороги М-5 «Урал» на месте демонтированного сооружения, предусмотрено строительство нового трехполосного путепровода длиной 101 м, а также проведение реконструкции прилегающих участков автодорог общей протяженностью порядка 0,5 км. Будет выполнено переустройство инженерных коммуникаций, установлено наружное освещение и шумозащитные экраны», — отметил глава муниципалитета Владимир Волков.

Он пояснил, что в настоящее время данный ведется проектирование данного объекта.

«Строительство нового путепровода улучшит транспортную доступность, а также избавит водителей от необходимости делать перепробег в 6 км (при проезде через Лыткаринскую развязку). Время в пути сократится на 15–20 минут», — подчеркнул Волков.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что в этом году в регионе приемка МКД осуществляется более строго. Он также подчеркнул, что крайне важно внимательно сопровождать работу по ремонту котельных, прокладке теплосетей и подготовке домов.

«Это требует дополнительных ресурсов управляющих компаний, а по некоторым муниципалитетам, где большой ветхий жилой фонд — и дополнительных мероприятий. Приближается осень, поэтому вопросы теплоснабжения также нуждаются в особом внимании», — заявил Воробьев.