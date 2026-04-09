В Люберцах в 2026 году отремонтируют два участка дорог

Два участка региональных дорог отремонтируют в городском округе Люберцы в 2026 году. Работы охватят более 2 км дорожного полотна и начнутся при наступлении благоприятной погоды, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В план ремонта включены Октябрьский проспект — участок от пересечения с Волковским проездом до улицы Хлебозаводская протяженностью 0,8 км и площадью 15 960 кв. м, а также развязка на пересечении Лыткаринского шоссе и трассы М-5 «Урал» протяженностью 1,34 км и площадью 10 100 кв. м. Общая протяженность обновленных участков составит 2,14 км, площадь покрытия — 26 060 кв. м.

«В перечень дорог, где проведут ремонт, вошли Октябрьский проспект и развязка на пересечении Лыткаринского шоссе и трассы М-5 „Урал“», — сообщили в управлении дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры администрации городского округа Люберцы.

Также в 2026 году в округе планируется отремонтировать 13 автомобильных дорог местного значения, включая тротуары. Общая протяженность этих участков составит 7,113 км.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.