В Люберцах устранили свыше 11,2 тыс ям на дорогах в 2024 году

Подрядные организации с начала текущего года на дорогах городского округа Люберцы заделали более 11,2 тысячи ям, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«С начала года на муниципальной дорожной сети заделали 8 836 ям общей площадью 13 401 квадратный метр. На текущей неделе запланированы работы по ямочному ремонту на автомобильных дорогах на улицах Мира, Молодежной, Южной, Воинов-Интернационалистов общей площадью более 146 квадратных метров. На региональной сети с начала года заделали 2 415 ям общей площадью 6 624 квадратных метра. Будут продолжены работы на Ряйзанском, Быковском и Егорьевском шоссе. Всего будет отремонтировано 150 квадратных метров дорожного покрытия», — отметил глава муниципалитета Владимир Волков.

Он пояснил, что также подрядной организацией МУ «ОКБЖКХ» активно проводится ямочный ремонт струйно-инъекционным методом. На текущей неделе этим методом была отремонтирована улица Южная. Всего с начала года струйно-инъекционным методом заделали 2 401 выбоин общей площадью 3 607 квадратных метров.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.