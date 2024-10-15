В Люберцах устранили более 11,5 тыс ям на дорогах в 2024 году

С начала текущего года на муниципальных и региональных дорогах городского округа Люберцы заделали более 11,5 тыс. аварийных ям общей площадью более 22,4 тыс. квадратных метров, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«С начала года на муниципальных дорогах устранили 8 836 ям площадь 15 686 квадратных метров, на региональных — 2 710 ям общей площадью 6 715 квадратных метров. На прошлой неделе в Люберцах работы по ямочному ремонту тротуаров велись по адресам: ул. Попова, д. 30, ул. Преображенская, д. 3, Проектируемый проезд № 4037, ул. Электрификации, д. 26г, ул. Электрификации, д. 26а, ул. Гоголя, д. 6», — отметил глава муниципалитета Владимир Волков.

Он пояснил, что в рамках летнего содержания ямочный ремонт на проезжей части и тротуарах проводится с применением горячей асфальтобетонной смеси. Дорожные службы регулярно проверяют состояние дорог и тротуаров, в случае выявления дефектов, проводят ямочный ремонт покрытия.

«Жители могут оставить заявку на выполнение ямочного ремонта по телефонам: 8 (498) 732-80-08 (доб. 206, доб.225), по адресу электронной почты: admluberdor@yandex.ru», — добавил Волков.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.