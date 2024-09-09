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В Люберцах усилят контроль за нетрезвыми водителями с 9 по 15 сентября

С 9 по 15 сентября сотрудники отдела Госавтоинспекции МУ МВД России «Люберецкое» в городском округе Люберцы проведут профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Его цель — профилактика нарушений ПДД, связанных с управлением транспортом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

В рамках данного мероприятия пройдут проверки водителей на выявление признаков опьянения. Инспекторы напоминают, что за управление транспортом в состоянии опьянения предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишения права управления на срок от 1,5 до 2 лет.

Такое же наказание предусмотрено за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянение.

За повторное совершение таких правонарушений (управление транспортом в состоянии опьянения или отказ от прохождения медицинского освидетельствования) предусмотрена уголовная ответственность.

Инспекторы обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и сообщать в полицию о водителях, которые садятся за руль в нетрезвом состоянии.

По фактам совершения правонарушений (управление автотранспорта в состоянии опьянения) можно незамедлительно сообщать по телефону 112 или телефону дежурной части отдела Госавтоинспекции 8 (495) 501-25-83 или ближайшему наряду ДПС.

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