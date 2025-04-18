В Люберцах стартовала кампания по ремонту дорог

Сезон ремонта дорог стартовал в городском округе Люберцы, в текущем году планируется отремонтировать восемь муниципальных и четыре региональные дороги, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Ремонт дорог стартовал в городском округе Люберцы. Подготовительные работы уже ведутся в Люберцах на ул. 3-е Почтовое отделение от ул. Кирова до д. 40; на ул. Строителей; на Октябрьском проспекте от дома 375 до дома 403 — Хлебозаводской проезд; а также на улицах С. П. Попова, Л. Толстого и Южная. В поселке Красково на проезде к КП «Марусин луг», — отметил глава муниципалитета Владимир Волков.

Он уточнил, что также будет отремонтирован 1-й Панковский проезд в Люберцах — сейчас ведутся конкурсные процедуры.

«Всего в текущем сезоне планируется отремонтировать восемь муниципальных и четыре региональные автомобильные дороги протяженностью 23,38 км. С адресным перечнем можно ознакомиться на сайте», — подчеркнул Волков.

Воробьев на совещании с руководством регионального правительства и главами округов призвал уделить внимание важности строительства муниципальных дорог. Он отметил, что в строительстве нужно опираться на современный подход к этому вопросу, так как это важно для жителей.

«Нужно очень серьезное внимание уделить не только нашим путепроводам, но и строительству дорог. Сегодня мы вышли на задачу, которую лично я слышу везде. Это муниципальная сеть дорог», — сказал Воробьев.