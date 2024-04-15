В Люберцах специалисты приступили к текущему ремонту дорог

В Люберцах стартовали работы по ремонту асфальтового покрытия, в текущем году в рамках первого этапа планируется обновить 10 участков. Об этом сообщается на официальном интернет-портале администрации округа.

«В городском округе Люберцы стартовал текущий ремонт дорожного покрытия на муниципальных дорогах. Подрядная организация вышла на первый участок, который находится на улице Южной (до 23 км Новорязанского шоссе), его длина 547 метров и площадь 5 109 кв. м. Окончание работ здесь запланировано на конец апреля», — отметил глава муниципалитета Владимир Волков.

Он напомнил, что в рамках первого этапа в 2024 году запланирован ремонт 10 участков, три из которых были выбраны по итогам голосования жителями на портале «Добродел» в 2023 году. Их общая протяженность — более 8 км, площадь — более 71 тыс. кв. м. Запланирован ремонт пяти дорог региональной сети. Их общая протяженность составляет более 10 км, площадь — более 72 тыс. кв. м.

«Работы на муниципальных дорогах в рамках первого этапа завершат до конца июня», — добавил Волков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что власти региона видят запрос от жителей новых микрорайонов на обеспечение транспортной доступности.

Он также назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона.