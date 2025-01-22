В Люберцах смонтировали металлоконструкции пролета на переходе через ж/д пути

В округе Люберцы между станциями Малаховка и Красково продолжается строительство нового пешеходного перехода через железнодорожные пути. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Надземный переход соединит между собой Новый проспект и 1-ю Первомайскую улицу и обеспечит безопасный и комфортный переход через железную дорогу для более 10 тыс. жителей близлежащих районов.

«Сейчас строители завершили монтаж металлоконструкций центральной секции пролетного строения, которая расположена непосредственно над железной дорогой. Затем приступят к монтажу боковых секций пролета», — пояснили в ведомстве.

Открыть движение по пешеходному переходу планируется во II квартале текущего года. Он будет соответствовать всем современным стандартам и требованиям: полностью остеклен, оборудован лестничными сходами и приспособлен для маломобильных групп населения.

Ширина пролетного строения составит 4 метра.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.