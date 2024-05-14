В Люберцах с начала сезона отремонтировали 5 участков автомобильных дорог

В городском округе Люберцы специалисты завершили укладку нового асфальта на 5 участках протяженностью 5 км. Всего до конца сезона планируется привести в порядок 15 участков — 10 муниципальных и 5 региональных, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Работы завершены на 5 автодорогах — на участках по ул. Хлебозаводская, на ул. Космонавтов, от ул. Южная до 23 км Новорязанского шоссе, проезд Октябрьский пр-кт — ул. Кирова, д. 42-58, по улице Школьная в п. Красково. Общая протяженность отремонтированных участков составила почти пять километров — чуть больше 1/3 от запланированных работ.

«Сейчас ведутся работы на автомобильных дорогах по ул. Ломоносова в п. Томилино и в ЖК «Малое Павлино» в д. Марусино. Также стартовал ремонт регионального участка дороги «Хлыстово — Мотяково — Новый Милет», — отметил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Всего в рамках первого этапа специалисты планируют отремонтировать 10 участков муниципальных и 5 участков региональных дорог. Причем 4 из них жители определили сами голосованием на портале «Добродел». Общая протяженность ремонта составит более 18 км. Работы на муниципальных дорогах в рамках первого этапа планируют завершить до конца июня.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.