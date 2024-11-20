В Люберцах проверят водителей автобусов на соблюдение режима труда и отдыха

Отдел Госавтоинспекции МУ МВД России «Люберецкое» в рамках профилактического мероприятия «Автобус» проверят водителей общественного транспорта городского округа Люберцы на соблюдение режима труда и отдыха. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В целях снижения уровня аварийности на пассажирском транспорте, усиления контроля за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований законодательства при осуществлении пассажирских перевозок, а также пресечения нарушений требований ПДД РФ водителями пассажирского транспорта до 24 ноября на территории обслуживания отдела Госавтоинспекции МУ МВД России «Люберецкое» проводится профилактическое мероприятие «Автобус».

При проведении мероприятия особое внимание уделяется соблюдению режима труда и отдыха водительским составом, технической исправности автобуса и профилактике нарушений Правил дорожного движения при перевозке пассажиров.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — написал Воробьев.