В Люберцах проверят пешеходов на соблюдение ПДД

В целях профилактики и предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов с 25 ноября по 1 декабря 2024 года на территории обслуживания Люберецкой Госавтоинспекции проводится профилактическое мероприятие «Пешеход», в рамках которого сотрудники ДПС будут пресекать нарушения ПДД пешеходами, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Основными причинами дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов являются: переход проезжей части дороги в неустановленном месте, переход перед близко идущим транспортным средством, непредставление преимущества в движение пешеходам на пешеходных переходах.

Госавтоинспекция напоминает пешим участникам дорожного движения, что перед переходом проезжей части по нерегулируемому пешеходному переходу Правила дорожного движения разрешают пешеходу выходить на проезжую часть только после того, как он оценит расстояние до приближающегося транспортного средства, его скорость и убедится, что переход будет для него безопасен. Запрещается пересекать проезжую часть через пешеходный переход на велосипеде, самокате и средствах индивидуальной мобильности, не спешившись с них.

Автоинспекторы рекомендуют пешеходам быть максимально заметными и предсказуемыми для водителей. Одеваться в одежду ярких тонов и даже в городе использовать световозвращающие элементы на одежде, а также обеспечить ими одежду ребенка.

В связи с ухудшением погодных условий нужно быть предельно внимательными на дорогах и соблюдать Правила дорожного движения.

Пешеходам за нарушение ПДД в соответствии с ч.1 ст. 12.29 КРФоАП предусмотрен штраф в размере 500 рублей, велосипедистам и пользователям средств индивидуальной мобильности за нарушение ПДД в соответствии с ч.2 ст. 12.29 КРФоАП предусмотрен штраф в размере 800 рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.