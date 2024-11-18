сегодня в 18:18

В Люберцах проверили 114 водителей на соблюдение правил перевозки детей

Сотрудники отдела Госавтоинспекции МУ МВД России «Люберецкое» и сотрудники 14 батальона 2 полка ДПС (южный) ГИБДД ГУ МВД России по Московской области провели совместный профилактический рейд «Детское кресло» в городском округе Люберцы. В период проведения мероприятия сотрудниками ведомства проверено 114 автомобилей, нарушений правил перевозки детей не выявлено. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Инспекторы проверили безопасность детей-пассажиров, рейд состоялся в районе дома № 415 на Октябрьском проспекте в Люберцах.

Автоинспекторы останавливали транспортные средства, проверяли наличие детских удерживающих устройств для перевозки маленьких пассажиров согласно весу и возрасту, надежность их креплений, объясняли родителям важность правильной фиксации детей во время поездки.

Каждому водителю вручили тематические листовки, а юным пассажирам — световозвращатели с пожеланием безопасных дорог.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил значимость работы инспекторов ГИБДД. Он также заявлял, что своевременное обслуживание дорожной сети региона является залогом ее безопасности для жителей.

Глава региона также отметил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.