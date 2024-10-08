В Люберцах прошел профилактический рейд на ж/д станции

Во время рейда на ж/д станции «Люберцы-2» в городском округе Люберцы оштрафовали четыре человека, которые переходили железнодорожные пути в неположенном месте, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В целях профилактики и предотвращения травматизма на ж/д сотрудники администрации муниципалитета с представителями линейного ОВД, ОАО «РЖД» и административно-пассажирской инспекции провели рейд «Сохрани себе жизнь» на ж/д станции «Люберцы — 2».

С пассажирами провели профилактические беседы по вопросам безопасного поведения на железной дороге, раздали информационные материалы. Во время рейда были выявлены 4 нарушителя, которые переходили пути в неположенном месте. На них были составлены протоколы об административных правонарушениях, по которым они обязаны заплатить штраф 1,5 тысячи рублей.

Жителям и гостям округа напомнили, что железнодорожный транспорт — зона повышенной опасности и, пользуясь его услугами, необходимо соблюдать общепринятые правила безопасности: переходить пути только в установленных местах, пользоваться пешеходными мостами, тоннелями, настилами, убедиться в отсутствии движущегося поезда или маневрового локомотива.

С начала 2024 года на территории городского округа Люберцы зафиксировано 5 случаев смертельного травматизма на железной дороге.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.