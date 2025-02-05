В Люберцах продолжают сборку пролетов моста «Дружба»

Строители ведут сборку пролетов моста «Дружба» через озеро Черное, который свяжет микрорайон Зенино городского округа Люберцы и столичную Некрасовку. Об этом сообщил глава муниципалитета Владимир Волков.

«Сейчас со стороны Люберец специалисты готовят площадки под пандус и котлован под габион, ведется монтаж свай под экотропу. Со стороны Москвы подрядчик разрабатывает котлован под опорную стену, ведется монтаж колодцев и заливка фундаментного основания под ливневую канализацию», — отметил Волков.

Он напомнил, что знаковый для округа проект реализуется при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева и мэра Москвы Сергея Собянина.

«В текущем году после завершения всех работ у жителей появится велопешеходный маршрут и пешеходный мост, соединяющий берега озера. Также будут установлены детские и спортивные площадки, малые архитектурные формы и зоны отдыха у воды со смотровыми площадками», — подытожил Владимир Волков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

«Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок», — сообщил он.