В Люберцах продолжается строительство подземного перехода

Председатель совета депутатов городского округа Люберцы Владимир Ружицкий в рамках проекта «Единой России» «Безопасные дороги» проверил ход строительства подземного перехода на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Красной, передает пресс-служба администрации городского округа.

«Объект входит в перечень работ 1-го этапа реконструкции Октябрьского проспекта, который включает участок протяженностью почти 1,5 км от улицы Власова до улицы Волковской. Длина нового перехода составит более 93 м, ширина и высота — свыше 4 м. Продолжается устройство четырех лестничных сходов — они обеспечат пешеходам доступ на четную и нечетную стороны проспекта, а также на улицу Красную», — уточнил Ружицкий.

Также ведутся подготовительные работы по строительству подземного пешеходного перехода на ул. Смирновская с выходом на 4 стороны. Срок окончания — IV квартал 2024 года.

Проект «Безопасные дороги» нацелен на повышение безопасности дорожного движения совместными усилиями государства и общества. Партийцы постоянно прорабатывают с жителями округа различные вопросы о ремонте или переносе дорог.

Партийцы округа регулярно раздают информационные листовки, проводят рейды и инспекции общественного транспорта совместно с сотрудниками ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» и администрацией муниципалитета.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.