В Люберцах продлят работу семи автобусных маршрутов в крещенскую ночь

В ночь с 18 по 19 января в городском округе Люберцы продлят работу семи автобусных маршрутов, которые проходят рядом с местами крещенских купаний, сообщил глава муниципалитета Владимир Волков.

«В городском округе Люберцы в ночь с 18 на 19 января будет продлена работа семи автобусных маршрутов, которые проходят рядом с местами крещенских купаний. В эту ночь работа автобусов будет продлена до 03:00», — отметил Волков.

Он уточнил, что это коснется рейсов до Наташинских прудов (маршруты 453, 8к, 15к), до Кореневского карьера (маршруты 346, 35к, 54к) и до Церкви Рождества Пресвятой Богородицы (маршрут 83).

В городском округе Люберцы крещенские купания начнутся 18 января в 21:00 и пройдут по шести адресам: на Наташинских прудах (ул. Митрофанова, 23), Кореневском карьере (Красково, ул. Железнодорожная), у Свято-Троицкого храма (Октябрьский, ул. Ленина, 51), на пруду базы отдыха «Русская рыбалка» (Островцы, ул. Подмосковная, 1А), на территории церкви Рождества пресвятой Богородицы (В. Мячково, ул. Центральная, 100А) и на карьере ЛГОК (Дзержинский, ул. Угрешская, напротив д. 26).

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.