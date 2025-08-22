В Люберцах приступили к остеклению башен нового пешеходного перехода

В поселке Красково г.о. Люберцы на строящемся пешеходном переходе через Егорьевское шоссе начали остекление башен-сходов. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Завершить все строительные работы на переходе планируем к концу года. Уже завершено бетонирование лестничных маршей, устройство выравнивающего слоя пролетного строения. Сейчас надземная часть перехода подготовлена для нанесения противогололедного покрытия. Также на объект доставлены закладные элементы для монтажа лифтового оборудования», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Завершить строительно-монтажные работы планируется в 4 квартале 2025 года. Новый переход соединит ЖК «Новокрасково» и ул. КСЗ в районе д.10. Искусственное сооружение будет включать в себя пролетное строение, башни-сходы, оборудованные с учетом доступа маломобильных групп граждан. Также предусмотрено антивандальное остекление, внутреннее освещение и архитектурная подсветка, обустройство пешеходных зон.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.