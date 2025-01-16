В Люберцах появились новые остановочные павильоны

В городском округе Люберцы для обеспечения безопасности пассажиров и комфортных условий ожидания общественного транспорта обустроили новые остановочные площадки, оборудовали их павильонами, сообщил глава муниципалитета Владимир Волков.

«Остановочные павильоны установили в Люберцах на ул. Назаровская у домов № 3 и 4 рядом с поликлиникой, в п. Малаховка на ул. Электропоселок, д. 3А, в п. Красково на ул. Заречная, д. 37, к.1. Также новые павильоны появились в п. Томилино на ул. Гоголя, д. 36А и в п. Октябрьский на ул. 60 лет Победы, д. 1Б. Для поддержания порядка на всех остановках установили скамейки и урны», — отметил Волков.

Он уточнил, что в процессе составления перечня оборудования остановочных павильонов учитывается мнение жителей, после чего на комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, а также соблюдаются все необходимые критерии, включая согласование места и целесообразности остановки на комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.